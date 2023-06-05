На подъезде к Выборгу из-за ремонта введут реверсивное движение

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти на подъезде к Выборгу №1, входящего в состав трассы А-181 «Скандинавия», временно введут реверсивное движение. Там будут устранять колею.

Как сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ремонт будет проводиться одновременно на трех участках: на 0-м км, с 2,9-го по 3,1-й км и на 4-м км. Общая площадь работ составит 900 «квадратов».

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В связи с этим с 9 по 20 июня движение транспорта на участках организуют в реверсивном режиме, скорость движение ограничат до 40 км/ч. На участках дороги будут работать регулировщики.

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02.06.2023 145
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