На подъезде к Выборгу из-за ремонта введут реверсивное движение

В Ленобласти на подъезде к Выборгу №1, входящего в состав трассы А-181 «Скандинавия», временно введут реверсивное движение. Там будут устранять колею.

Как сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ремонт будет проводиться одновременно на трех участках: на 0-м км, с 2,9-го по 3,1-й км и на 4-м км. Общая площадь работ составит 900 «квадратов».

В связи с этим с 9 по 20 июня движение транспорта на участках организуют в реверсивном режиме, скорость движение ограничат до 40 км/ч. На участках дороги будут работать регулировщики.