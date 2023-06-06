В Луге пенсионер на протяжении года насиловал свою дочь

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники полиции задержали 62-летнего жителя Луги в Ленобласти, который неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери.

Известно, что преступления совершались в период с 1 января 2019 года по 4 февраля 2020-го в квартире по Володарскому проспекту. Девочке на тот момент было 13 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Задержанный помещен в изолятор.

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