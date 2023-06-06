В Ленобласти запретили посещение отработанных карьеров

Постановление «О запрете посещения карьеров на территории Ленинградской области» уже подписано. Запрет вступил в силу 6 июня

С 6 июня в регионе для посещения закрываются все обводнённые карьеры и выработанные пространства. Исключение вводится для экстренных служб и должностных лиц. За купание в необорудованных местах предусмотрена административная ответственность по статье 2.10-2 областного закона Ленинградской области от 2.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».

По данным МЧС области, в необорудованных для купания местах с июня по сентябрь 2022 года зафиксировано 57 летальных исходов, из них 11 произошли в карьерах.

Ранее специалисты Роспотребнадзора Ленобласти перечислили реки и озера, в которых можно купаться, не опасаясь за свое здоровье. Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.