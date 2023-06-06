Петродворцовый районный суд признал виновным 20-летнего Виктора Мельникова в поджоге военкомата в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Мельников полностью признал вину. Материалы рассматривались в особом порядке.

Суд учел его безукоризненную биографию и возмещенный ущерб, наличие многочисленных благодарностей и дипломов и назначил полтора года колонии-поселения. Кроме того, по месту отбытия наказания суд назначил ему амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

По версии следствия, молодой человек изготовил горючую жидкость и проверил ее у себя дома. Потом он перелил ее в бутылку и отправился к военкомату на Иликовском проспекте. Там он разбил окно на первом этаже, разлил смесь и поджег ее. Сума ущерба составила около 284 тысяч рублей.