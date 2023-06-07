Пассажир такси погиб в ДТП с автовышкой в Петербурге

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 7 июня, в районе Автовского путепровода в Петербурге – автомобиль такси врезался в автовышку.
Авария произошла рано утром, когда дорога, на которой стояла автовышка, была пустой. При этом вокруг спецтранспорта не было никаких ограждений.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Пассажир такси скончался на месте, а водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция начала проверку.
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