Пассажир такси погиб в ДТП с автовышкой в Петербурге

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 7 июня, в районе Автовского путепровода в Петербурге – автомобиль такси врезался в автовышку.

Авария произошла рано утром, когда дорога, на которой стояла автовышка, была пустой. При этом вокруг спецтранспорта не было никаких ограждений.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Пассажир такси скончался на месте, а водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция начала проверку.