Он откроется под названием «Минутка».

В Петербурге запустят сеть стрит-фуда под советским брендом «Минутка», сообщает «РБК».

К 14 июня первые киоски появятся на улице Рубинштейна и в пространстве «Севкабель Порт». Меню будет являть собой свежий взгляд на легенды советской выпечки.

«Производство свое, пирожки будем производить и привозить в заведения несколько раз в день», — рассказал один из авторов идеи Артем Балаев.

Начальные инвестиции в проект составляют 30 млн руб. Они пойдут на открытие 10 точек. Если сеть успеет себя оправдать, то количество точек будет активно расти.