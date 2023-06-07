В Петербурге возродят советские пирожковые «Минутка»

Летом планируется запуск сети стрит-фуда под известным советским брендом.

Летом этого года в Санкт-Петербурге планируется запуск сети стрит-фуда под брендом легендарной в советское время пирожковой «Минутка» (была расположена в Ленинграде на Невском проспекте, д. 20). Об этом сообщается в telegram-канале Санкт-Петербург online.

Полное название сети — «Ленинградская пирожковая минутка». Ее заведения откроются в нестационарных объектах (киосках) с посадочными местами. Два кафе откроются уже в июне во дворе ТК «Владимирский Пассаж» и в пространстве «Севкабель Порт».

Фото: Санкт-Петербург online

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