Новая методика подсчета нерпы показала отличные результаты

В ходе первого в этом году этапа научных исследований по изучению популяции балтийской кольчатой нерпы в Финском заливе удалось достичь серьезных результатов. Весенняя экспедиция к местам обитания ластоногого ученые Санкт-Петербургского научного центра РАН провели при поддержке АО «Ростерминалуголь».

Как сообщили в пресс службе компании-организатора экспедиции, по результатам мониторинга зафиксирован существенный рост количества нерп на традиционной залежке в районе острова Мощный. Ученые обнаружили на камнях и рифах сразу 36 животных. Это ровно в два раза больше, чем в мае 2022 года.

«Еще рано говорить о росте популяции нерпы. Более точные выводы будут после изучения полученных фотографий и проведения второго, запланированного на август, этапа работ. В настоящий момент мы обрабатываем полученные фото- и видеоматериалы. Они позволят выявить постоянных обитателей залежек, а также познакомиться с новыми», — отметил научный сотрудник СПб НЦ РАН Михаил Веревкин.

Ученые заверяют, что в августе весенний маршрут повторится, для подтверждения «личности» ранее попавших в объектив камеры животных. Это поможет проверить теорию о том, что в теплое время года нерпы обитают на одних и тех же участках акватории Финского залива.

Взаимодействие Российской академии наук и АО «Ростерминалуголь» по изучению популяции балтийской кольчатой нерпы ведется в рамках экологического марафона предприятия. Для специализированного угольного терминала экологическая повестка является одной из ключевых. Млекопитающее под угрозой исчезновения, занесено в Красную книгу Российской Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. По статистике, за последние 50 лет численность популяции нерпы в Финском заливе уменьшилась с 3-4 тысяч до 100 особей. Резкое сокращение произошло в середине 90-х годов прошлого века по неизвестным до сих пор причинам.