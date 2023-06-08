13-летняя школьница отравилась, отпив из бутылки незнакомца в Ленобласти

Жидкость, которая была налита в емкость содержала в себе наркотические вещества.

Все произошло на территории скейт-парка в Отрадном. К девочке подошел незнакомый подросток и угостил напитком. По предварительной информации, в бутылке были намешаны наркотики. Об этом сообщает telegram-канал Питер Live.

Школьнице стало плохо. Медики уже оказали ей необходимую помощь, следственный комитет начал проверку.

Ранее стало известно, что смертельный «Мистер Сидр» готовили из украденного со склада МВД спирта.