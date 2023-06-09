О Петре I, творчестве Пушкина и лакомствах расскажут на фестивале «Культурный Выборг. Адаптация»

Уже в эти выходные, с 10 по 12 июня, на территории Выборгского замка пройдут показы спектаклей Театра «На Литейном», лекции и концерты.

«Главная идея фестиваля – показ спектаклей вне привычного сценического пространства. Постановки, сыгранные прямо во дворе Выборгского замка, приобретают особенное, сказочное очарование», — отметил зампредседателя правительства Ленобласти Владимир Цой.

В программе — спектакли «Петр и Алексей», премьера которого прошла в Выборге в прошлом году и «Пушкин. Дорожные истории» по произведениям «Станционный смотритель» и «Граф Нулин» гениального Александра Пушкина, яркий и волшебный спектакль-игра «Алиса в стране чудес», лекции театрального критика Полины Степановой из цикла «Вкусное искусство» и концерт музыкальной группы ТНЛ51.

Подробная информация о Фестивале на сайте. Программа, билеты и регистрация на лекции по ссылке.