В Приоратском парке Гатчины с 10 июня стартует кинолето

Каждую субботу у Водонапорной башни будет бесплатно работать уютный кинотеатр под открытым небом и живая музыка.

В репертуаре летнего синематографа — около 30 художественных, документальных и мультипликационных фильмов: шедевры отечественного кинематографа, известные детские сказки и мультфильмы.

Начало кинопоказов для детей в 16.00, вечерних кинопоказов – в 19.00. Программа доступна по ссылке.

Как ранее писал ivbg.ru, уже в эти выходные, с 10 по 12 июня, на территории Выборгского замка пройдут показы спектаклей Театра «На Литейном», лекции и концерты. Подробная информация о Фестивале на сайте. Программа, билеты и регистрация на лекции по ссылке.