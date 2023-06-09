На старте летних каникул в Ленобласти операторы связи прокачали сеть

Как стало известно из открытых источников, оператор связи Мегафон подготовил сеть в Ленобласти к возрастающей нагрузке в период детских «отпусков». Всё это, как заверили в компании, результат очередного этапа программы модернизации сети в регионе.

Мы узнали, что технические специалисты установили новое оборудование более чем на 350 объектах связи в области. В результате, по данным аналитиков, скорость мобильного интернета должна еще подрасти. Прогнозируя сетевую активность, инженеры модернизировали базовые станции в диапазоне 1800 МГц во всех районах области, уделяя особое внимание локациям, где организован детский отдых.

«В дни летних каникул трафик мобильной связи традиционно мигрирует из Петербурга в Ленобласть, нагрузка на сетевую инфраструктуру за городом многократно увеличивается. Дети активно работают с видеоконтентом, скачивают музыку, передают посредствам мессенджеров «тяжелый» контент», – прокомментировал Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Кстати, заметим, что по обезличенным статданным мобильной активности, предоставленным оператором, в летний сезон самым востребованным сервисом в Ленобласти является YouTube, именно здесь пользователи проводят самое большое количество своего времени. На втором месте – ВКонтакте, на третьем – сервис TikTok. Также значительная доля трафика, приходится на онлайн-кинотеатры.