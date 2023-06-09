С 10 июня в Приоратском парке откроется летний киносезон.

Каждую субботу у Водонапороной башни будут проводить киносеансы под окрытым небом и с живой музыкой, сообщает «Piter.TV»

Репертуар будет состоять из 30 художественных, документальных и мультипликационных фильмов. Кинопоказы будут приурочены к значимым датам, например, ко Дню России 12 июня. Для юных зрителей организуют и дневные показы с 16:00, в то время как вечерние кинопоказы начинаются в 19:00.

Фестиваль не будет ограничиваться кинопоказами: 17 июня в 14:00 организуют концерт в честь 100-летия композитора Исаака Шварца.

Ранее стало известно, что на старте летних каникул в Ленобласти операторы связи прокачали сеть.