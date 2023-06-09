Они не будут поддерживать распознавание по биометрии.

СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» (ГМЦ) объявил тендер на установку 150 камер с функцией распознавания номеров автомобилей, сообщает «Деловой Петербург«.

Новые камеры интегрируют в систему «Безопасный город», данные с них будут круглосуточно передаваться на централизованную базу мониторингового центра, но распознавания граждан по биометрии пока не будет. Начальная цена аукциона — 150 млн рублей. Победитель тендера будет обязан обслуживать и поддерживать сеть до конца 2025 года.

По данным комитета по информатизации и связи, в городе на данный момент работают 990 автоматических комплексов видеофиксации нарушений ПДД. До конца 2023 года их должно стать более тысячи.

Ранее, безопасность жителям Ленобласти обеспечивает свыше 3 тыс. камер.