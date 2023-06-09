На Футбольной аллее мотоциклист столкнулся с автомобилем

Полиция устанавливает обстоятельства серьезного ДТП на Крестовском острове в Петербурге.

В 12:53 9 июня у дома 1 по Футбольной аллее, возле стадиона, 28-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением при повороте и столкнулся с мотоциклом Yamaha, ехавшим справа в попутном направлении — сообщает «Фонтанка.ру». В результате 46-летний мотоциклист был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В группе «Мотосолидарность ДТП» сообщают, что участником ДТП стал автомобиль охранной фирмы. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Фото: "Мотосолидарность ДТП"

Ранее стало известно, что пассажира грузовика вырезали из кабины после аварии с самосвалом под Агалатово.