В Петербурге представят единую концепцию развития велоинфраструктуры

Сейчас приступили к строительству велодорожки в Невском районе, к концу ноября она уже будет обустроена.

В течение 2023–2024 г.г. в четырёх районах города намерены возвести велодорожки общей протяжённостью 17 км — сообщает piter.tv.

Власти Петербурга приступили к разработке единой концепции развития велоинфраструктуры до 2030 года. Как сообщил зампредседателя городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков процесс завершится до января 2024-ого.

Фото: piter.tv

Ранее стало известно, что необычный велосипед заметили на улицах Питера.