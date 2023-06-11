Жителя Тосненского района забили до смерти

Автор: Сергей Агутин
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На Советском проспекте в поселке Ульяновка Тосненского района обнаружили труп мужчины с множеством кровоподтеков и ссадин. Полицию на место происшествия вызвал диспетчер скорой помощи.

Установлено, что погибший – 44-летний местный житель. Причиной смерти стала тупая травма живота с разрывом печени. Подозреваемого задержали им оказался – 46-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, заведено уголовное дело.

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17.05.2023 2179
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