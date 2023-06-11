Футболист «Ленинградца» получил вызов в сборную России

Полузащитник ФК «Ленинградец» Игорь Дмитриев получил вызов в расположение моодежной сборной России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Национальная команда под руководством главного тренера Ивана Шабарова во время подготовки проведет матч против сборной Беларуси 15 июня. А 18 июня сыграет с командой «Торпедо-БелАЗ».
Сборы пройдут с 10 по 19 июня.
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07.06.2023 189