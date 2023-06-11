«Жигули» съехали в кювет на трассе в Киришском районе. Водитель погиб, две пассажирки получили травмы

ДТП произошло 11 июня около 06:00 на 71-километре трассы «Зуево — Новая Ладога», в районе поселка Глажево.

Автомобиль ВАЗ под управлением 21-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся. В результате водитель скончался на месте. Две пассажирки в возрасте 31 года и 27 лет с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.