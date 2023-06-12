Пожилой участник марафона «Белые ночи» умер от остановки сердца

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге скончался пожилой участник забега «Белые ночи».

Мужчина 1959 года рождения во время забега на дистанцию 10 км почти у самого финиша почувствовал себя плохо. Он был снят с маршрута. Врачи оказали ему срочную реанимационную помощь и доставили на машине скорой помощи в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Однако врачам в клинике спасти пожилого марафонца не удалось.

Организаторы уточнили, что при получении стартового номера мужчина предоставил все необходимые медицинские документы, подтверждающие допуск к дистанции.

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