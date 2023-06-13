Внедорожник насмерть сбил лося около деревни Хвалово

Смертельный наезд на дикое животное произошло 12 июня на федеральной трассе А-114 «Вологда — Новая Ладога» в Волховском районе Ленобласти.
Недалеко от деревни Хвалово внедорожник сбил лося, который выскочил на дорогу. По словам очевидцев, животное скончалось в мучениях.
Водитель внедорожника не пострадал. Причины ДТП и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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02.06.2023 241