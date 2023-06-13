Внедорожник насмерть сбил лося около деревни Хвалово

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Смертельный наезд на дикое животное произошло 12 июня на федеральной трассе А-114 «Вологда — Новая Ладога» в Волховском районе Ленобласти.

Недалеко от деревни Хвалово внедорожник сбил лося, который выскочил на дорогу. По словам очевидцев, животное скончалось в мучениях.

Снимок экрана 2023-06-13 в 13.06.03
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВКонтакте

Водитель внедорожника не пострадал. Причины ДТП и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Вам будет интересно
Внедорожник насмерть сбил лося около деревни Хвалово сбил лося, Ленобласть
Пять человек пострадали в ДТП с лосем во Всеволожском районе
ДТП с участием дикого животного произошло утром 2 июня на дороге между Хапо-Ое и Невской Дубровкой во Всеволожском районе Ленобласти. По...
02.06.2023 241
Автор