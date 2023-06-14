Искры от болгарки могли стать причиной пожара в многоквартирном доме во Всеволожском районе

По предварительным данным, 14 июня около 11:45 спасателей вызвали к четырехэтажному жилому дому на Спортивной улице, 5, в Кузьмолово. На втором этаже загорелась квартира.

Внутри проводились работы болгаркой, когда произошло воспламенение газа. Возможно, причиной стали искры. Пожар был потушен в 12:47.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.