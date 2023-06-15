Психолог Оксана Меньшикова рассказала о трудностях работы спасателей и пожарных

Преподаватели Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области традиционно посетили Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

Старший преподаватель УМЦ Гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, Виктор Чёрный провел с вновь прибывшими ребятами очень нужную в наше время беседу о важности соблюдения правил в использовании средств индивидуальной мобильности, к которым относят: электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и т.д

Также психолог Оксана Меньшикова рассказала молодежи о чрезвычайных ситуациях и о тех, для кого с риском связана их повседневная работа.

«В чрезвычайной ситуации психологическая помощь нужна пострадавшим, их родственникам и очевидцам. В помощи нуждаются и те, кто сам ее оказывает — медики, психологи, волонтеры. В ЧС человек не может мыслить рационально. Включаются защитные механизмы и природные реакции на стресс — бей, беги или замри. Если одни пострадавшие впадают в ступор, другие, наоборот, могут совершать хаотичные действия и навредить себе и окружающим.

Задача помогающего — как можно больше разговаривать с человеком. Это важно для всех пострадавших и помогает им восстановить связь с реальностью, объективно оценить обстановку и свои силы», — сообщила психолог.

Ранее стало известно, что волонтеры из Луги отправили шесть автомобилей военнослужащим в зоне СВО.