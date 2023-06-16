Он считает, что помощь в разрешении вопросов гуманитарного характера, связанных с пленными неоценима.

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность лидеру Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) за помощь в обмене удерживаемых россиян на Украине — сообщает 78.ru.

— В начале нашей беседы хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении, событий, связанных с обменом удерживаемых лиц, решением ряда других гуманитарных вопросов подобного рода. И это имеет значение для конкретных людей, это всегда самое главное. Спасибо большое вам за это,— заявил Владимир Путин.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ранее стало известно, что Путин рассказал что будет, если начнется Третья мировая война.