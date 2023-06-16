С целью улучшения качества обслуживания пассажиров 17 июня 2023 года назначаются дополнительные часы в расписании электричек.
На Финляндском направлении Октябрьской железной дороги появятся две новых строки в расписании пригородных поездов:
п. № 6597 Санкт-Петербург-Финляндский (10:50) – Васкелово (12:03);
п. № 6598 Васкелово (13:00) – Санкт-Петербург-Финляндский (14:15).
Подробно с расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании www.ppk-piter.ru.
Фото: pxhere.com
Ранее стало известно, что РЖД запустит летом почти 70 дополнительных пар поездов в Ленобласть.