С целью улучшения качества обслуживания пассажиров 17 июня 2023 года назначаются дополнительные часы в расписании электричек.

На Финляндском направлении Октябрьской железной дороги появятся две новых строки в расписании пригородных поездов:

п. № 6597 Санкт-Петербург-Финляндский (10:50) – Васкелово (12:03);

п. № 6598 Васкелово (13:00) – Санкт-Петербург-Финляндский (14:15).

Подробно с расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании www.ppk-piter.ru.

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что РЖД запустит летом почти 70 дополнительных пар поездов в Ленобласть.