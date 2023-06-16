Вместо тюрьмы «Кресты» появится арт-кластер в Петербурге

Пока неизвестно, какое именно общественное пространство планируется создать.
Смольный и «ДомРФ» в ходе ПМЭФ-2023 подписали соглашение о намерениях, в котором договорились о преобразовании комплекса «Кресты» в Петербурге под современное использование — сообщает telegram-какнал Санкт-Петербург online.
Отмечается, что на территории «Крестов» появится территория новых современных функций с сохранением историко-культурного значения.
Фото: Санкт-Петербург online
Ранее стало известно, что женщина пыталась пронести в «Кресты» 11 телефонов в лавашах.