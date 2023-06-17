Спасатели Ленобласти вошли в топ-3 лучших во всем СЗФО

Автор: Сергей Агутин
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На территории учебно-тренировочного полигона Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России прошел смотр-конкурс на «Лучшее звено газодымозащитной службы Северо-Западного федерального округа».

В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом:

  • Победителями соревнований стало Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.
  • Второе место – у Главного управления МЧС России по Ленинградской области.
  • Бронза досталась Главному управлению МЧС России Республики Карелия.

В соревнованиях приняли участие Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Ленинградская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская и Псковская область, Санкт-Петербург.

Спасатели Ленобласти вошли в топ-3 лучших во всем СЗФО СЗФО, Ленинградская область
Спасатели Ленобласти вошли в топ-3 лучших во всем СЗФО СЗФО, Ленинградская область

Фото: ivbg.ru

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Спасатели Ленобласти вошли в топ-3 лучших во всем СЗФО СЗФО, Ленинградская область
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