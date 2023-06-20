Стала известна программа «Алых парусов»

Автор: Анастасия Щербакова
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Праздник продлится почти всю ночь.

Во вторник, 20 июня, администрация Петербурга в своем телеграм-канале поделилась программой праздника выпускников «Алые паруса», который пройдет 24 июня. Об этом сообщает piter.tv.

Начало в 19:30. с 20:00 до 22:00 пройдет концерт молодежных коллективов, с 22:00 до 00:30 гостей ждет основная программа, а с 00:40 до 01:10 выпускники увидят водное пиротехническое шоу. С 01:10 до 03:00 возобновятся выступления объединений молодежи.

Метро в день праздника будет работать ночью.

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Фото: Piter.TV

Ранее стало известно, что девушка ампутировала себе часть пальцев, пытаясь посмотреть на «Алые паруса» через забор.

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