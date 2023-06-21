Форум «Россия-Африка» пройдет в петербургском «Экспофоруме» 27-28 июля

Автор: Сергей Агутин
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Форум «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге перенесли на период 27-28 июля. Новые даты появились на сайте мероприятия.

Изначально предполагалось, что экономический гуманитарный форум должен был пройти 26-29 июля. Мероприятие пройдет на площадке петербургского «Экспофорума».

Впервые форум «Россия-Африка» прошел еще в 2019 году. Тогда он проходил осенью в Сочи, 22-24 октября.

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