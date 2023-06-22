Местами ливни, грозы и град — погода в Ленобласти на 23 июня

Автор: Гузель Галимова
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Облачная погода ждет жителей Ленобласти 23 июня.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни, грозы и град. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью +12…+17°C, днем +19…+24°C.

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Местами ливни, грозы и град — погода в Ленобласти на 23 июня погода, лето, Ленобласть, лвини, июнь, грозы, град
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20.06.2023 108
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