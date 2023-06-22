Тело утонувшего мужчины подняли из воды под Шлиссельбургом на четвертый день поисков

Автор: Гузель Галимова
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Утром 22 июня на окраине Шлиссельбурга в Новоладожском канале обнаружено тело 50-летнего мужчины.

По предварительным данным, четыре дня назад он ушел на рыбалку и перестал выходить на связь с близкими. Тогда же на берегу нашли его вещи.

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Мужчину искала дежурная смена ПСО Шлиссельбурга. Спасатели подняли тело из воды и передали сотрудникам полиции. Причины смерти мужчины установит медицинская экспертиза.

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