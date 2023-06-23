Певцы и дизайнеры из Ленобласти привезли награды со «Студвесны»

Автор: Кира Нагорная
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По итогам фестиваля XXXI (II) Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» у областных студентов три награды

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Фото: lenobl.ru

Студентка Лужского филиала ЛГУ имени А.С. Пушкина Татьяна Козина заняла 2 место в направлении мода, студентка ГБ ПОУ «ЛОККиИ» Софья Гога — 2 место в вокальном направлении. Музыкальная группа «TEEKANNO» из Лужского филиала ЛГУ имени А.С. Пушкина с песней «Мечта» получили спецприз «За вдохновение» в вокальном направлении.

«В этом году региональный этап Студвесны был расширен: в нем приняли участие не только студенты ВУЗов, но и среднего профессионального образования. Это позволило нам отобрать довольно большое количество ребят, которые достойно представили Ленинградскую область на федеральном уровне», — прокомментировала председатель комитета по молодёжной политике региона Марина Григорьева.

«Российская студенческая весна» это фестиваль для студентов и выпускников вузов или профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 лет до 27 лет, который ежегодно объединяет молодёжь со всей России.

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