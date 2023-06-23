Уничтожить борщевик Сосновский в 2024 году попробуют в 92 поселениях Ленобласти

Автор: Кира Нагорная
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В комитете по АПК закончен первый в этом году конкурс на предоставление субсидий муниципальным образованиям на уничтожение борщевика.

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Фото: lenobl.ru
«Область – разработала программу борьбы с борщевиком, оплачивает до 95% расходов поселений на борьбу с борщевиком, внесла изменения в регионально законодательство, позволяющее муниципалитетам вести контроль за нерадивыми пользователями земли. Необходимо активно пользоваться всеми этими возможностями. Мы ждем новые поселения для включения в программу», – отметил председатель комитета по АПК  Олег Малащенко.

Список адресов, где пройдет обработка, формируется и может дополняться в соответствии с заявками жителей. Если вашего поселения нет на сайте комитета по АПК, то необходимо обратиться в районную администрацию. Свою заявку с локацией борщевика также можно оставить на портале «Госуслуги».

В 2023 году в рамках госпрограммы работы по уничтожению борщевика проводятся в 106 городских и сельских поселениях на общей площади 5 тысяч гектар, что на 10,8% больше, чем в 2022 году. В 2022 году муниципальным образованиям 47 региона было выделено на борьбу с борщевиком 51,2 млн рублей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, назван способ борьбы с борщевиком. Во-первых, можно опрыскать борщевик гербицидами — но это следует делать в одежде, которая полностью закроет тело. Во-вторых, можно выполоть всходы растения. В-третьих, можно вырастить на засоренных участках сельскохозяйственные культуры.

Также очень хорошо с борщевиком борется топинамбур – его рекомендуют высаживать там, где борщевик ранее произрастал. Если нет его, то можно посадить хороший сидерат и просто красивый цветок. Если борщевик все-таки прорастет, то скашивайте вместе с сидератом, не жалейте.

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