Из озера Длинное под Приозерском выловили тело мужчины

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 22 июня, дежурная смена ПСО Приозерска получила информацию о том, что в озере Длинное утонул мужчина.

Прибывшие на место спасатели достали погибшего и передали тело правоохранителям. Указанный водоем не входит в зону патрулирования отряда, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Из озера Длинное под Приозерском выловили тело мужчины
Из озера Длинное под Приозерском выловили тело мужчины
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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