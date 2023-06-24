Путин в ближайшее время выступит с обращением — Песков

Автор: Гузель Галимова
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В ближайшее время президент России Владимир Путин выступит с обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да, в ближайшее время будет обращение президента», — сказал он.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве опровергли эти сообщения. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения СВО.

Позже ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Евгения Пригожина. Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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