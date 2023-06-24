«Единая Россия» Ленобласти поддерживает президента России

Автор: Гузель Галимова
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Депутат Заксобрания Ленобласти, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Дмитрий Рытов выразил солидарность с мнением президента России Владимира Путина.

Он подчеркнул, что партия поддерживает единение народа для защиты страны, о котором в обращении говорил Владимир Путин.

«Без единства и солидарности наша страна не сможет достичь поставленных целей. Региональный исполнительный комитет партии, все местные отделения безусловно выступают сегодня в поддержку нашего президента Владимира Путина. Наступило время, когда мы должны показать, что единство нашего народа невозможно сломить ни нападками извне, ни испытаниями внутри страны», — отметил Дмитрий Рытов.
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