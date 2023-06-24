Беглов: обстановка в Петербурге под контролем

Автор: Гузель Галимова
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Ситуация в Петербурге на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» остается контролируемой и не требует каких-либо изменений, заявил губернатор Александр Беглов.

«Обстановка в Санкт-Петербурге контролируется органами исполнительной власти, правоохранительными органами и не требует никаких изменений», — сообщил он в своем тг-канале.

Ранее Беглов заверил, что обстановка в городе спокойная и контролируемая. Он также сообщил, что постоянно поддерживает связь с руководителями силовых структур города. По его словам, градоначальника, действия правоохранителей не оказывают влияния на повседневную жизнь города.

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