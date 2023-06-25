Доллар и евро скакнули выше ста рублей за единицу

Автор: Анастасия Щербакова
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Обменники установили экстремальные курсы. Торги на Московской бирже приостановлены.

Вечером в пятницу торги на Московской бирже приостановились до понедельника. Об этом сообщает Фонтанка.ру. Курс доллара остановился на отметке 84,7 рубля, евро — на 92,3.

Утром, 24 июня, в курсах более динамичных обменников евро стал стоить 112–115 рублей, доллар — 102–110 рублей.

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Фото: tg / Питер Live

Ранее стало известно, что крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют.

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