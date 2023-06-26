На одной из дорог Ленобласти опрокинулся прицеп с бревнами

Автор: Анастасия Щербакова
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Кадры, напоминающие фильм «Пункт назначения», попали на видео.

Как сообщает telegram-канал Питер Live, на одной из дорог в результате ДТП прицеп с бревнами опрокинулся, прямо как в известном американском фильме.

К счастью, бревна вылетели в кювет, а не прилетели в лобовое машинам сзади.

Видео: Питер Live

Ранее стало известно, что маленький ребенок истек кровью и умер, катаясь на велосипеде в Ленобласти.

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