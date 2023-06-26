Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку фастфуда в России

Автор: Гузель Галимова
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Депутаты «Единой России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести массовую проверку фастфуда и точек по продаже шавермы в России, передают «Известия».

С таким предложением они обратились после информации в СМИ о случаях отравления в летних кафе. В письме упоминается инцидент с отравлением 101 человека шавермой в Иркутской области.

Сегодня действует мораторий на проверки бизнеса, а это мешает постоянному контролю, считает депутат Госдумы Александр Якубовский. По словам экспертов, выявить нарушения по всей стране будет сложно, но небольшие точки общепита действительно следует контролировать. Потому что качественные предприятия общепита, которые не хотят испортить свою репутацию, и сами соблюдают все правила безопасности.

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