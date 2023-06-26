Петербургская ворона блеснула умом

Автор: Анастасия Щербакова
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Она додумалась размочить сушку в луже, чтобы затем склевать размякшее лакомство.

Ученые давно доказали, что вороны — одни из умнейших птиц на Земле. Но петербургские вороны — особенные. В редакцию Фонтанки.ру попала видеозапись, которая наглядно демонстрирует умственные способности крылатых горожан.

Умнейшая птица была замечена в понедельник, 26 июня, на одной из крыш Адмиралтейской набережной. Ворона нашла сушку и для того, чтобы удобнее употребить в пищу свою добычу, она размочила ее в скопившейся на крыше воде.

Это не единичный случай подобного поведения городских ворон. Несколько лет назад петербуржцы рассказали, что пернатый гений кинул коробку кефира под колеса автомобиля. Когда кефир вытек наружу, оставалось только приступить к трапезе.

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Фото: кадр из видео / видовая камера «Фонтанки»

Ранее стало известно, что шустрая ворона оставила лисицу без обеда в Кудрово.

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