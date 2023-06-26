Завтра погодные условия в Петербурге будут еще сложнее

Автор: Анастасия Щербакова
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МЧС предупреждает о необходимости соблюдать осторожность.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 27 июня в Санкт-Петербурге ожидаются грозы, ливни, град — сообщает телеграм-канал Санкт-Петербург online.

Во второй половине недели осадков станет больше в связи с очередной перестройкой в атмосфере.

 

 

 

 

 

 

 

Ранее стало известно, что в Мурино машины стоят в воде, а на юге Петербурга потоп.

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