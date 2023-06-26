Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в один из ресторанов Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
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После массового отравления выпускников гимназии № 92 началось расследование.

Подростки пожаловались на плохое самочувствие после употребления еды во время выпускного вечера в ресторане на набережной Грибоедова — сообщают Невские Новости.

Ученики были госпитализированы с отравлением, а Роспотребнадзор начал расследование по данному факту.

 

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор Петербурга назвал самые опасные продукты.

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