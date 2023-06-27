На детской площадке в Москве подожгли подростка

Автор: Анастасия Щербакова
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14-летний школьник скончался в больнице.

В больнице скончался 14-летний школьник, который был облит горючей жидкостью и подожжен на юго-западе Москвы — сообщает Мойка78.

Подросток скончался в медучреждении. Врачи не смогли спасти жизнь мальчику. Расследование уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры.

 

Ранее стало известно, что бульдоги сбили ребенка с велосипеда и покусали в Ленобласти.

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