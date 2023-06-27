Мощные облака принесут в Петербург ливни, грозы и град 27 июня. Температура повышенная, такой не было много лет

Автор: Сергей Агутин
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 июня ожидается 24-26 °C, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, ливни, град.

«Сегодня в атмосфере над Северной столицей продолжат господствовать хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы. В такой ситуации, после полудня в небе вновь появятся шапки мощных кучево-дождевых облаков, местами проливаясь короткими летними ливнями, в отдельных районах прогремят грозы. <…> Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», – сообщает центр «ФОБОС»

И дневная, и ночная температуры в Петербурге повышенные. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, 11-22 °C. Самое холодное 27 июня было в 1960 году (+8 °C днем), самое теплое – в 2013 году (+30 °C).

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