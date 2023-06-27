В Кудрово построят еще одну школу на 825 мест

Автор: Кира Нагорная
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Новую школу вблизи проспекта Строителей строят по соглашению с Правительством Ленобласти. Завершить работы планируется в 2024 году. 

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Фото: lenobl.ru

По проекту школа будет трехэтажной. В здании предусмотрены специализированные кабинеты химии, биологии, физики, эстетического воспитания, а также библиотека; актовый зал на 540 мест и столовая. Снаружи здания будут размещены стадион, футбольное поле, беговые дорожки, яма для прыжков в длину, баскетбольная площадка и площадка для гимнастики.

Ранее по федеральной программе «Стимул» в Кудрово ввели в эксплуатацию школу на 1000 мест на Столичной улице.

Напомним, что у родителей будущих первоклассников есть три варианта подачи заявления: самостоятельно с 1 апреля на портале «Образование Ленобласти» или с помощью портала Госуслуг, также с 1 апреля в МФЦ или непосредственно в школе. Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

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