Женщину затолкали в машину и увезли в лес после просьбы прикурить в Кингисеппе

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Кингисеппского района 25 июня около 21:00 обратился 33-летний житель деревни Новопятницкое. Несколькими минутами ранее его знакомую увезли от продуктового магазина на улице Объезжей в Кингисеппе.

Перед этим 37-летняя женщина подошла к незнакомцу возле серебристой Chevrolet Lanos и попросила прикурить. Водитель силой усадил ее в салон автомобиля, где на переднем пассажирском сиденье был еще один мужчина.

Иномарка проехала в сторону леса и остановилась. Водитель вытащил женщину и повел в чащу. Но, увидев бежавшего следом знакомого похищенной, сел в автомобиль и скрылся.

Известно, что указанный Chevrolet Lanos зарегистрирован на 45-летнего мужчину. Предполагаемого агрессора разыскивают.

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