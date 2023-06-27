В России разработали ультрапрочный сплав для самолетов

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает Neva.Today, российские ученые из Университета науки и технологий МИСИС в сотрудничестве с коллегами из Сибирского федерального университета разработали ультрапрочный сплав для использования в авиастроении.

Ученые рассказали, что обычные способы производства слитков из алюминия недостаточно эффективны. Поэтому металлурги применяют другие методы, в том числе технологию литья в электромагнитном поле, сообщает Российская Газета.

Эта технология позволяет делать слитки из легкого металла с магнием и цинком и удешевляет производство при сохранении высокой прочности и безопасности. Новый продукт может быть использован в различных отраслях промышленности.

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27.06.2023 128
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