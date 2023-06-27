Экс-инспектора МЧС отправили в тюрьму по делу «Зимней вишни»

Автор: Анастасия Щербакова
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Бывший глава кемеровского главного управления МЧС Александр Мамонтов приговорён к заключению в колонии общего режима.

Мамонтову дали 10,5 года лишения свободы, передаёт РИА Новости. Также ему назначен штраф в размере 900 тыс. рублей.

В деле о пожаре Мамонтову вменили растрату и халатность. А его подчинённому, главному государственному инспектору Григорию Терентьеву, мошенничество и халатность.

По версии следствия, фигуранты знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня». По их вине пожар не был вовремя ликвидирован.

 

Ранее стало известно, что крупный пожар произошел в строящемся ЖК в Петербурге — видео.

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