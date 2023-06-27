13 километров Стрельнинского шоссе приведут в порядок в рамках нацпроекта

Автор: Кира Нагорная
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Ремонт пройдет на участке шоссе от Стрельны через Кипень на Гатчину в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Ремонт выполняется досрочно: государственным контрактом срок ремонта рассчитан на следующий год. По просьбам жителей была найдена возможность сделать его раньше, чтобы автомобилисты уже этим летом оценили обновленную трассу», — рассказал глава регионального дорожного комитета Денис Седов.

Обновление полотна затронет два участка: от границы с Санкт-Петербургом почти до Оликов через Новополье и Горбунки. А также — четырехкилометровый отрезок через Малые Горки, Большие Горки по направлению к Кипени.

Отметим, что в Гатчинском районе в 2022 году по дорожному нацпроекту отремонтированы участки Ропшинского шоссе, Гостилицкого шоссе и дороги от Гостилиц на Колокольную гору. За два года область целиком обновила весь участок Гостилицкого шоссе от «Южного полукольца» до КАДа. Само шоссе по праву считается одной из наиболее загруженных региональных дорог, так как соединяет большую часть населенных пунктов Ломоносовского района с Санкт-Петербургом. Кроме того, до 2025 года капитально обновится трасса от Аннино до Разбегаево.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.

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